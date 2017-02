Brexit. Izba Gmin poparła specjalną ustawę

Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 498 członków Izby Gmin. Przeciwnych było 114. Oznacza to, że dokument trafi do prac w komisji. Wcześniej stosunkiem głosów 100 do 336 odrzucono poprawkę zgłoszoną przez Szkocką Partię Narodową, która blokowała Brexit w związku z faktem, iż parlamenty Szkocji i Irlandii Północnej nie uczestniczyły w odpowiednim stopniu w konsultacjach dokumentu. Co ciekawe, poprawkę poparło 33 laburzystów wbrew poleceniu lidera partii. Kilka osób, które nie chciały otwarcie sprzeciwiać się Corbynowi, opuściło salę posiedzeń, w tym członkowie kierowanego przez niego gabinetu cieni.

Projekt ustawy poza pracami w komisji czeka jeszcze jedno głosowanie w Izbie Gmin oraz zatwierdzenie przez Izbę Lordów.

W czwartek 2 lutego Theresa May przedstawi parlamentowi dokument opisujący rządowy plan przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Premier potwierdziła przez parlamentarzystami, że w białej księdze Brexitu zawarte będą dalsze szczegóły dotyczące strategii w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. O opublikowanie formalnego dokumentu prezentującego priorytety negocjacyjne gabinetu i zarys przyszłej legislacji parlamentu ws. Brexitu wnioskowali posłowie z ponadpartyjnej koalicji.