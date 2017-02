Przywódcy kilkudziesięciu państw domagają się poszanowania suwerenności. Decyzja, która uderza w trybunał z Hagi

Rezolucja nie została przyjęta jednogłośnie – przeciwne jej były Nigeria i Senegal – jednak jest to jeden z najmocniejszych aktów politycznych, na jakie zdecydowali się przywódcy państw afrykańskich podczas szczytu Zgromadzenia Unii Afrykańskiej (najważniejszego organu UA, w którego skład wchodzą szefowie rządów, głowy państw lub ich przedstawiciele, zbierającego się przynajmniej raz do roku i decydującego o kierunku działań organizacji – red.).

Przywódcy, jako podstawy swojej decyzji wskazali podważanie suwerenności państwa afrykańskich przez MTK oraz niesprawiedliwe traktowanie obywateli państw afrykańskich. Trybunał z siedzibą w Hadze zdążył odpowiedzieć na te zarzuty – wskazał, że ściga jednostki, które dopuściły się zbrodni wojennych podczas konfliktów na terytorium Afryki.

Próba reformy

W apelu o masowe występowanie z MTK znalazł się także fragment poświęcony konieczności współpracy z Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu reformy instytucji powołanej na mocy Statutu Rzymskiego. Co ciekawe, w szczycie w Addis Abebie uczestniczył Omar al-Baszar ścigany przez MTK w związku z oskarżeniami o ludobójstwo w Darfurze. Członkami międzynarodowego sądu jest 34 państw afrykańskie.

Decyzje poszczególnych państw

Ruch Unii Afrykańskiej miał miejsce kilka miesięcy po tym, jak Gambia zapowiedziała, że opuści struktury Międzynarodowego Trybunału Karnego, czym dołączyła do Republiki Południowej Afryki i Burundi, które to kraje zdecydowały się na ten krok. Instytucja została również ostro skrytykowana przez Rosję, która choć podpisała Statut Rzymski, nigdy go nie ratyfikowała i nie stała się członkiem MTK.

Międzynarodowy Trybunał Karny

Międzynarodowy Trybunał Karny to sąd działający w oparciu o tzw. statu rzymski, czyli porozumienie międzynarodowe, które w życie weszło 1 lipca 2002 roku. Państwami stronami jest 123 państwa. Wśród krajów, które nie zdecydowały się podpisać dokumentu są m.in. Stany Zjednoczone Ameryki i Federacja Rosyjska.