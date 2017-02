Farage: Unia Europejska jest przerażona Donaldem Trumpem

Farage wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym podkreślił m.in., że popiera ostatnie decyzje Donalda Trumpa odnośnie uchodźców. Przypomnijmy, że w piątek 27 stycznia Trump podpisał dekret, który ma na celu ograniczenie napływu do USA imigrantów i uchodźców. Farage dodał, że „nowa amerykańska administracja wierzy w państwa narodowe”, a nie organizacje takie jak Unia Europejska.

Farage podkreślił, że poglądy ws. uchodźców, jakie prezentuje przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker czy kanclerz Niemiec Angela Merkel zaprzeczają punktowi widzenia Donalda Trumpa w tej kwestii.

„Spędzenie czasu z Trumpem było zaszczytem”

Przypomnijmy, że Farage spotkał się z Trumpem w listopadzie ubiegłego roku. Przed spotkaniem Farage żartobliwie zapewnił dziennikarzy, iż pojawił się w USA „w charakterze turysty”, ale już po nim szefowa sztabu Donalda Trumpa Kellyanne Conway skomentowała rozmowę. Oceniła, że politycy mieli czas na rozmowę o „wolności i zwyciężaniu”.

„Spędzenie czasu z Donaldem Trumpem było zaszczytem. Był zrelaksowany i pełen dobrych pomysłów. Jestem pewien, że będzie dobrym prezydentem. Mocno wspiera relacje na linii stany Zjednoczonej Ameryki – Zjednoczone Królestwo. Jestem szczególnie zadowolony z jego pozytywnej reakcji na pomysł przywrócenia popiersia sir Winstona Churchilla do Gabinetu Owalnego (miejsca, w którym urzęduje prezydent USA – red.)” – napisał na Facebooku po spotkaniu Nigel Farage.

Tusk ostrzega przed Trumpem

Donald Tusk wystosował ostatnio list otwarty do szefów państw i rządów, w którym stwierdził, że Unia Europejska stoi obecnie przed niezwykle niebezpiecznymi wyzwaniami. Przewodniczący Rady Europejskiej zwrócił także uwagę na fakt, iż amerykańska administracja z niezwykle proeuropejskiej stała się eurosceptyczna, co oznacza, że Stany Zjednoczone zapewne nie będą dla UE aż takim oparciem, jak do tej pory, a wręcz mogą stać się zagrożeniem. Tusk wspomniał również o coraz większej popularności tendencji nacjonalistycznych i ksenofobicznych, które stają się atrakcyjne dla części wyborców.