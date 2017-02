8-letnia córka szefa Al-Kaidy nie żyje. Zginęła w wyniku amerykańskiego nalotu

Był to pierwszy bojowy atak armii amerykańskiej od czasu objęcia urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa. Centralne Dowództwo USA miało za zadanie przeprowadzić operację dzięki której udałoby się zebrać informacje wywiadowcze o Al-Kaidzie.

W wyniku przeprowadzonych nalotów zabito co najmniej 14 bojowników tego ugrupowania terrorystycznego. Śmierć w wyniku odniesionych ran poniósł również jeden amerykański żołnierz, a trzech innych zostało rannych. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Źródła Al-Kaidy mówią o blisko 30 zabitych osobach, jednak ich zdaniem są to głównie cywile, a żaden bojownik, ani żołnierz amerykański nie zmarli w wyniku nalotów. Władze Jemenu podały, że operacja sił amerykańskich doprowadziła do śmierci 41 osób.

Centralne Dowództwo USA podało, że operacja ich zdaniem została zakończona sukcesem, ponieważ udało się zdobyć tajne informacje na temat Al-Kaidy, które pozwolą na uniknięcie w przyszłości co najmniej kilku zamachów terrorystycznych. Podkreślono, że interwencja nie była kierowana przeciwko konkretnym osobom. Część komentatorów twierdzi, że operacja była kompletnym fiaskiem, żołnierze zaliczyli twarde lądowanie, po którym jeden z nich zginął. Ponadto, sam przebieg operacji przeprowadzonej przez amerykańskich żołnierzy pozostaje niejasny. Według CNN wojskowi mieli strzelać do cywilów, z kolei inne amerykańskie źródła podają, że to obywatele Jemenu pierwsi oddali strzały w kierunku Amerykanów.

„The Guardian” poinformował również o śmierci 8-letniej Nory Al-Awlaki, wnuczki byłego ministra rolnictwa Jemenu i córki przywódcy Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego. Dziewczynka oraz inne przebywające w tym samym domu dzieci miały zostać postrzelone w szyję, na oczach ich rodziców. Sam Al-Awlaki został zabity w wyniku amerykańskiego nalotu, który został przeprowadzony na rozkaz Baracka Obamy.