7 lat łagru i oskarżenia o zdradę stanu przez jednego SMS-a. Rosjanka otrzymała status więźnia politycznego

O tym, że Sewastidi powinna mieć status więźnia politycznego zdecydowało Rosyjskie Centrum Obrony Praw Człowieka, działające przy stowarzyszeniu "Memoriał". Oksana Sewastidi zwróciła się o pomoc do stowarzyszenia w październiku 2016 roku, które we współpracy z "Drużyną 29" (także zajmującym się obroną praw człowieka), zajęło się jej sprawą. Obydwie organizacje wysłały apelację od wyroku na Rosjankę, jednak nie została ona uzględniona. Stowarzyszenie podtrzymuje, że będzie dalej walczyć o wznowienie procesu Sewastidi i apeluje do rosyjskich władz, by apelację przyjęło i cofnęło karę wobec niej.

Sprawa Sewastidi rozpoczęła się w 2008 roku. Rosjanka, która urodziła się w Jekatenyburgu, przeniosła się w wieku pięciu lat wraz z rodzicami do Abchazji. Od 2008 roku pracowała w Soczi. Wówczas, w sierpniu, Sewastidi zobaczyła pociąg, który wiózł wojskowy sprzęt do Abchazji. Napisała o tym do przyjaciela mieszkającego w Gruzji, a podczas wymiany SMS-ów dodała, że pociągami przewożone są czołgi.

W styczniu 2015 roku Sewastidi została aresztowana i oskarżona o zdradę stanu, właśnie za SMS-y, w których poinformowała o przewozie sprzętu do Gruzji. W marcu 2016 roku skazano ją na siedem lat więzienia, wyrok odsiaduje w łagrze w obwodzie Iwanowskim. Podczas procesu, jej prawnik z niewiadomych przyczyn nie złożył odwołania od wyroku.