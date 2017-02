Trump krytycznie o uchyleniu dekretu dotyczącego migrantów. „Źli ludzie są bardzo szczęśliwi”

Donald Trump negatywnie ocenił decyzję sądu. Jego zdaniem jest ona bardzo zła. Zdaniem prezydenta „sędzia otworzył kraj dla potencjalnych terrorystów oraz innych osób, które nie mają w sercu interesu Stanów zjednoczonych”. „Źli ludzie są bardzo szczęśliwi” – stwierdził przywódca na swoim profilu na Twitterze. Nie wierzę w to, że amerykański sędzia jest zdolny do tego, aby narażać nasze państwo na niebezpieczeństwo. Jeśli coś się stanie, wówczas winą będzie można obarczać właśnie jego oraz wymiar sprawiedliwości. Ludzie ciągle napływają, to bardzo źle napisał przywódca Stanów Zjednoczonych na Twitterze.

Polityk zwrócił się również do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aby wszystkie osoby, które przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych były bardzo dokładnie kontrolowane. Zdaniem Donalda Trumpa sądy utrudniają te działania.

Trump wydaje dekret...

Przypomnijmy, że przed tygodniem nowo zaprzysiężony prezydent USA złożył podpis pod dekretem, którego celem ma być ograniczenie napływu do USA imigrantów i uchodźców. Jak mówił Donald Trump, założeniem dekretu jest zatrzymanie islamskich terrorystów z dala od Stanów Zjednoczonych. Rozporządzenie zakładało wstrzymanie na 90 dni wydawania wiz obywatelom siedmiu krajów, w których większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Zakazem objęto obywateli Syrii, Iraku, Iranu, Libii, Sudanu, Somalii i Jemenu.

...a sąd go uchyla

Sprzeciw wobec dekretu Donalda Trumpa wyraził m.in. sędzia federalny James Robart z Seattle, który czasowo zawiesił wykonywanie go. Pozwy przeciwko dekretowi złożył też stany Waszyngton i Minnesota. Decyzja Robarta dotyczyła całego kraju. Na krótko po tym, Departament Stanu przekazał, że cofa tymczasowy zakaz wjazdu dla obywateli siedmiu krajów muzułmańskich. Osoby z tych krajów, które posiadają ważne wizy, będą mogły podróżować do Stanów Zjednoczonych.