Ponad 1000 filiżanek kawy, 10 stref czasowych. Qatar Airways uruchomiło najdłuższe połączenie lotnicze na świecie

Najdłuższy komercyjny lot został uruchomiony przez linie lotnicze Qatar Airways. Samolot pokonuje odległość ponad 14,5 tysiąca kilometrów ze stolicy Kataru do Auckland w Nowej Zelandii. Samolot pokonuje podczas lotu 10 stref czasowych, przelatuje nad pięcioma krajami. Podczas pierwszego lotu personel pokładowy rozdał 1100 filiżanek kawy oraz ponad 2000 zimnych napoi. Przygotowano również 1036 posiłków. W samolocie pracowało 15 stewardess oraz 4 pilotów.

Przedstawiciele Qatar Airways podkreślają, że był to historyczny moment. – Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie. Wprowadzenie nowej usługi to kamień milowy dla rozwoju naszej linii lotniczej zarówno w regionie, jak i na całym świecie. Jestem dumny z tego, że mogę być częścią tego niezwykłego przedsięwzięcia – tłumaczył dyrektor generalny Qatar Airways Akbar Al Baker. Z kolei ambasador Nowej Zelandii podkreślił, że dla jego kraju jest to ogromna szansa na rozwój biznesów oraz kontaktów międzynarodowych.