Tak zimno nie było od ponad 50 lat. W Katarze padł rekord

Służby meteorologiczne w Katarze informowały, że rekord zimna padł w niedzielę rano. Zmiana temperatury powietrza nastąpiła nagle, z powodu zmiany kierunku wiatru, która miała miejsce około godziny 5:40 rano. W oświadczeniu podkreślono, że temperatura „dramatycznie” spadła o 7,5 st. C w ciągu 30 minut. Jak podaje portal dohanews.co, w poniedziałek nastąpił gwałtowny wzrost temperatury. W najbliższym czasie termometry w Katarze mają wskazać średnio od 12 st. C do 21 st. C.

Na tym jednak nie koniec rekordowo niskich temperatur w Katarze. Meteorolodzy przewidują, że m.in. na południu kraju, we wczesnych godzinach porannych „termometry wskażą jednocyfrową wartość powyżej zera”.

Do tej pory najniższa zarejestrowana temperatura w Katarze wynosiła 3,8 st. C. Odnotowano ją w w 1964 roku w prowincji Al-Wakra.

Średnia temperatura miesięczna w Katarze waha się od 17 st. C w styczniu do 38–44 st. C w sierpniu.