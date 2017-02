Ważne zmiany dla cudzoziemców w Wielkiej Brytanii. Chodzi o dostęp do świadczeń medycznych

Brytyjska państwowa służba zdrowia (NHS) poinformowała o planowanych zmianach w specjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

– Nie mamy problemu z osobami z zagranicy, które przyjeżdżają do nas i korzystają z usług medycznych. Jednak ich wkład musi być sprawiedliwy, podobny do tego, jaki ma brytyjski podatnik – powiedział brytyjski minister zdrowia Jeremy Hunt.

Polityk poinformował, że rząd będzie „zmieniał prawo, co oznacza, że ​​ci, którzy nie są uprawnieni do bezpłatnej opieki będą musieli zapłacić z góry za świadczenia, które nie są wykonywane z powodu pilnej potrzeby”. Hunt zapewnił, że pomoc medyczna nie zostanie odmówiona nikomu, kto będzie jej nagle potrzebował.

„Nie do przyjęcia”

Zapowiedziane zmiany związane z dostępem do świadczeń medycznych dla cudzoziemców dotyczą funduszy, które brytyjski resort zdrowia chce zaoszczędzić. Szacuje się, że po wprowadzeniu nowych przepisów uda się odzyskać nawet 500 milionów funtów rocznie.

Zmiany w dostępie do usług medycznych wywołały skrajne emocje. Wśród przeciwników reformy jest polityk Liberalnych Demokratów Norman Lamb, który stwierdził, że te propozycje są „nie do przyjęcia”. Jego zdaniem to jest „zupełnie nieproporcjonalna reakcja na to, co stanowi dość niewielki problem”.