Wiceprzewodniczący KE grozi Polsce zawieszeniem prawa głosu

Jyrki Katainen stwierdził, że jeśli Polska nie zmieni swojego politycznego kursu i nie będzie trzymać się rządów prawa, Unia Europejska może „zamrozić jej prawo głosu”. Katainen wyraził nadzieję, że kanclerz Niemiec Angela Merkel, która we wtorek 7 lutego przyjedzie do Warszawy, aby spotkać się z polskimi liderami politycznymi, pomoże przekonać ich do przestrzegania podstawowych wartości, na których cała Unia Europejska i Europa zostały zbudowane.

– Nie możemy iść na kompromis w sprawie rządów prawa. Albo przestrzega się zasad państwa prawa, albo nie. Jeśli nie, to Europa nie może pozostać spokojna – przekonywał były premier Finlandii.

Katainen przypomniał, że unijne traktaty dają prawo Komisji Europejskiej do zamrożenia głosu państwom członkowskim, ale jak podaje agencja Reutera, urzędnicy europejscy cały czas mają nadzieję, że polski rząd uda się przekonać do zmiany kursu.

Przypomnijmy na 7 lutego planowana jest wizyta w Polsce kanclerz Angeli Merkel. Szefowa niemieckiego rządu spotka się m.in. z premier Beatą Szydło. Jednym z punktów programu jest spotkanie w ambasadzie z Grzegorzem Schetyną oraz Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.