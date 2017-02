Putin podpisał kontrowersyjną ustawę. Przemoc domowa będzie traktowana jako wykroczenie

W komunikacie wydanym przez Kreml przekazano, że Władimir Putin podpisał kontrowersyjną ustawę po tym, jak została zatwierdzona przez obie izby rosyjskiego parlamentu. Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej przegłosowała ustawę w styczniu tego roku podczas drugiego (z trzech możliwych) czytania. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 385 parlamentarzystów, sprzeciw wyraziło dwóch.

Prawo, które wprowadza ustawa, łagodzi kary za przemoc domową. Zgodnie z jej zapisami, jeśli ofiara przemocy nie doznała „poważnej krzywdy”, a doszło do niej po raz pierwszy, to czyn sprawcy nie będzie traktowany jako przestępstwo, a wykroczenie. W przypadku wykroczenia sprawcom będą grozić kary typu prac poprawczych lub obowiązkowych czy też pozbawienie wolności (do dwóch lat). Osoby, które ponownie dopuszczą się takiego czynu, będą już odpowiadać za niego jak za przestępstwo.

Zwolennicy ustawy, m.in. członkowie partii Putina Jedna Rosja, argumentują, że jej wprowadzenie wpłynie na „ochronę prawa rodziców do dyscyplinowania dzieci”. Oprócz tego twierdzą, że w ten sposób zmniejszona zostanie ingerencja państwa w życie prywatne i rodzinne obywateli.

Z kolei krytycy nowego prawa wskazują, że jest to krok w tył, który zniechęci ofiary przemocy domowej do zgłaszania takich sytuacji. Powołują się także na raport ONZ z 2010 roku, z którego wynika, w Rosji co roku umiera około 14 tys. kobiet, które giną z rąk mężów i innych krewnych.