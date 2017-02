Dziennikarz pomógł uciec do Szwecji 15-latkowi z Syrii. Sąd wydał wyrok

Sąd odrzucił wniosek prokuratury, która domagała się dla oskarżonych kary więzienia. Uznał jednak, że zarzut dotyczący przemytu ludzi ma podstawy i wymierzył całej trójce karę prac społecznych. Sąd warunkowo zawiesił jej wykonanie. Obrońcy oskarżonych argumentowali, że dziennikarz operator i tłumacz nie wzięli od Syryjczyka żadnych pieniędzy za to, że pomogli mu przedostać się do Szwecji.

Chodzi o sprawę z 2014 roku. Dziennikarze szwedzkiej telewizji przeszmuglowali przez Europę syryjskiego 15-latka, przy okazji kręcenia filmu dokumentalnego o sytuacji syryjskich uchodźców, którzy dotarli do Grecji.

Oskarżony reporter Fredrik Önnevall udzielił wywiadu szwedzkiej agencji TT. Jak mówił 15-letni Syryjczyk na widok ekipy telewizyjnej krzyknął: „Weźcie mnie ze sobą!”. – Znalazłem się w nowej dla mnie sytuacji. Czyjeś życie zależało ode mnie i od moich kolegów. Nie chodziło już o dziennikarstwo, ale człowieczeństwo – mówi reporter. Jego zdaniem, chłopiec mógłby umrzeć, gdyby ekipa nie udzieliła mu pomocy. Chłopiec podróżował z dziennikarzami po Europie, aż do Szwecji.

15-letni Abed dziś ma 17 lat. Chodzi do gimnazjum, mówi płynnie po szwedzku i ma zezwolenie na stały pobyt w Szwecji. W trakcie zeznań przyznał, że ekipa SVT opłaciła jego podróż z Grecji do Szwecji. – Wyrzuciłem to już z mojej głowy. Chcę zapomnieć o przeszłości. Teraz skupiam się na innych sprawach: nauce i swojej przyszłości. Gdybym nie mógł wyjechać z ekipą telewizyjną, moje życie byłoby zagrożone. Alternatywą była podróż przez morze, a to oznacza, że mogłem utonąć – przyznaje.