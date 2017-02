Cztery osoby podejrzane o planowanie przeprowadzenia zamachu trafiły w ręce francuskiej policji

Do zatrzymania doszło w pobliżu Montpellier w południowej Francji. Służby aresztowały cztery osoby w wieku 16-33 lata. Zdaniem francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych wszystkie cztery osoby od dłuższego czasu interesowały się przygotowywaniem materiałów wybuchowych. Śledczy byli również w posiadaniu dokumentów świadczących o tym, że zatrzymani mogli w niedalekiej przyszłości planować przeprowadzenie ataku terrorystycznego. Jak podaje jedną z zatrzymanych osób jest 16-latka, która na portalach społecznościowych deklarowała chęć wyjazdu na dżihad do Syrii lub Iraku.

Z kolei zatrzymany 26-letni mężczyzna miał posiadać w swoim mieszkaniu blisko 70 gram substancji wybuchowej TATP. To właśnie ta substancja została użyta do produkcji materiałów wybuchowych, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia ataków terrorystycznych w listopadzie 2015 roku w Paryżu oraz w marcu 2016 roku w Brukseli. Wszystkie osoby, które trafiły w ręce służb są również podejrzane o powiązania z ekstremistami islamskimi.