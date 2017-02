Brytyjczycy bezbronni na morzu? Nuklearne okręty podwodne niezdolne do działań

Jak poinformował brytyjski tabloid „The Sun”, flota nuklearnych okrętów podwodnych Zjednoczonego Królestwa jest niezdolna do podjęcia działań operacyjnych. Co więcej, informacja ma być ukrywana przed premier Theresą May.