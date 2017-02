Ludowa piosenka godzi w prawa zwierząt? Apel o wycofanie z repertuaru miejskiej orkiestry

Początkowo niemieckie media pisały o sprawie w żartobliwym tonie, jednak okazało się, że problem jest dość poważny. Piosenka „Fuchs, Du hast die Gans gestohlen” („Lisie, ukradłeś gęś”) to jedna z najbardziej popularnych ludowych piosenek dla dzieci. Pochodzi z 1824 roku. Pierwsza zwrotka mówi o psotnym lisie, który ukradł gęś. W dalszej części tekstu pojawia się swoista przestroga dla zwierzęcia, które powinno uważać, ponieważ może je dopaść myśliwy ze strzelbą. Ten tekst nie spodobał się jednej z mieszkanek miasta, która dopatrzyła się w słowach piosenki naruszenia praw zwierząt. Kobieta uznała, że jest to wręcz forma nawoływania do nienawiści wobec zwierząt.

W związku z tym, kobieta postanowiła zaapelować do burmistrza położonego w Hesji Limburga, o wycofanie piosenki z repertuaru melodii granych z ratuszowej wieży przez miejską orkiestrę. Rządzący miastem Marius Hahn z SPD stwierdził, że nigdy w życiu nie sądził, że zostanie posądzony o nawoływanie do przemocy wobec zwierząt. Samorządowiec podkreślił, że „w trakcie wielu lat swojej działalności zawsze starał się dbać o prawa zwierząt”. W związku z tym, Hahn przychylił się do wniosku kobiety i postanowił wycofać z repertuaru utworów granych z wieży ratusza piosenkę o psotnym lisie.