Panika na stadionie. 17 osób stratowanych, w tym dzieci

Do zdarzenia doszło podczas meczu piłkarskiego pierwszej ligi angolskiej. Lokalna drużyna Santa Rita de Cassia podejmowała Recreativo do Libolo. Dramat rozpoczął się, gdy zabrakło biletów na spotkanie organizowane na stadionie, który pomieścić może 8 tysięcy widzów. Wówczas to organizatorzy pozwoli wejść na obiekt wszystkim chętnym.

Otwarcie bram dla wszystkich

Po otwarciu bram tłum próbował dostać się na trybuny, jednak w bramach doszło do zablokowania ruchu i to właśnie tam zginęło poprzez stratowanie przynajmniej 17 osób, a 76 zostało poważnie rannych (5 z nich jest w stanie krytycznym – red.). Są to dane podawane przez dyrektora szpitala w Uige Ernesto Luisa. Równocześnie media podkreślają, że rannych zostało prawdopodobnie nawet kilkaset osób. Wśród stratowanych znajdować mają się dzieci.

Prezydent Angoli Jose Eduardo dos Santos zarządził przeprowadzenie śledztwa w sprawie incydentu.

Mecz mimo dramatu został rozegrany do końca i zakończył się porażką lokalnej drużyny Santa Rita de Cassia 0:1.