Marine Le Pen uznała Rosję za jedno z państw „Europy ojczyzn”

Prowadząca w sondażach prezydenckich Marine Le Pen stwierdziła, że jeśli zostanie głową państwa, doprowadzi do przyjęcia prawa, które zabroni posiadania podwójnego obywatelstwa. Wyłączone z zakazu mają zostać paszporty krajów europejskich oraz Rosji, które Francuzi będą mogli posiadać. Znana ze swojej sympatii do Władimira Putina oraz prorosyjskich poglądów polityk oceniła, że Rosja jest jednym z krajów wchodzących w skład „Europy ojczyzn”.

Marine Le Pen w programie telewizyjnym była dopytywana o to, czy zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa obejmie także Izrael oraz kraje północnej Afryki, z których to, jako byłych kolonii, do Francji przybywa wielu migrantów. - Izrael nie jest członkiem Unii Europejskiej – wskazała Le Pen i dodała, że zakaz obejmie także obywateli Stanów Zjednoczonych Ameryki.



Ośrodek badadań Kantar Sofres-OnePoint przeprowadził sondaż dla „Le Figaro”, według którego Marine Le Pen z Frontu Narodowego stoi na czele wyścigu o fotel prezydenta Francji. Według badania Le Pen uzyskałaby na dziś 25 proc. poparcia. Drugi byłby Francois Fillon. Chęć głosowania na kandydata konserwatystów, Fillona, zadeklarowało 22 proc. Francuzów. Na centrowego Emmanuela Macrona 21 proc. Dużo gorzej w sondażach wypadają politycy lewicy. Benoit Hamon, radykalny socjalista, zdobył 15 proc. poparcia, a Jean-Luc Melenchon jedynie 10 proc. W drugiej turze jednak Marine Le Pen zostałaby pokonana zarówno przez Francois Fillona, jak i Emmanuela Macrona.