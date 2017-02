Kampania promująca turystykę zilustrowana zdjęciami z innych państw. Urzędniczka podała się do dymisji, internauci rozbawieni

Kampania pod hasłem „Real is Beautiful” to pomysł litewskiego departamentu turystyki na promocję Litwy wśród zagranicznych turystów. W ramach rozpoczętej w październiku akcji marketingowej przygotowano wiele grafik oraz plakatów, na których umieszczono zdjęcia Litwy. Problem jednak w tym, że były to nie tylko zdjęcia Niemiec. W kampanii wykorzystano bowiem zdjęcia Słowacji czy Finlandii.

Z informacji BBC wynika, że po ujawnieniu całej sprawy, dyrektor departamentu turystyki, który podlega ministerstwu gospodarki podała się do dymisji, a jej rezygnacja ze stanowiska została przyjęta. Urzędniczka tłumaczyła, że kampania „Real is Beautiful” miała na celu wywołanie pozytywnych emocji. Mimo wpadki z wykorzystaniem zdjęć innych krajów, można mówić o pewnych sukcesie akcji. Rozbawieni całą sytuacją Litwini zamieszczają w internecie zdjęcia przedstawiające znane zabytki z innych państw, które rzekomo znajdują się na Litwie. Z sytuacji zażartował również litewski polityk Saulius Skvernelis, który napisał na Facebooku: Od jutra zaczynamy pracować w nowym budynku rządu na Karolince. Wpis zilustrował zdjęciem siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli.