Starał się wyglądać jak Adolf Hitler. Został aresztowany i oskarżony

Jak poinformował rzecznik austriackiej policji David Furtner, zatrzymany to 25-latek, który do Braunau am Inn (miasta, gdzie urodził się Adolf Hitler – red.) przeprowadził się kilka miesięcy temu. Mężczyzna usłyszał zarzut gloryfikowania nazizmu. – Ten młody człowiek wiedział dokładnie co robi – dodał Furtner. Jak ujawnił, oskarżony podobne działania, jak w Brauanau am Inn, podejmował w Wiedniu i Grazu. Według świadków „Harald Hitler” wielokrotnie pojawiał się w okolicy domu, gdzie w 1889 roku na świat przyszedł Adolf Hitler oraz księgarni, gdzie przeglądał książki na temat historii drugiej wojny światowej. „Sobowtór” dyktatora goli i strzyże się tak samo jak przywódca nazistowskich Niemiec.

– Wielokrotnie widziałem tego mężczyznę w Braunau i zastanawiałem się, czy to coś oznacza – powiedział jeden ze swiadków w rozmowie z dziennikiem „Oberösterreichische Nachrichten”

Sprawa nie podobała się także władzom miasteczka, które od lat stara się zerwać ze skojarzeniem miejsca, gdzie na świat przyszedł zbrodniarz. Wspomaga je w tym rząd z Wiednia, który wywłaszczył dom narodzin Hitlera, by mieć pewność, iż nie stanie się on celem wycieczek neonazistów. Mimo, że właścicielka otrzymała odszkodowanie, zaskarżyła decyzję do sądu.Sam budynek ma zostać zniszczony.

Zdjęcia zatrzymanego opublikował portal heute.at: