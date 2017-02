„Najprzystojniejszy więzień świata” rozpoczął karierę profesjonalnego modela

O 30-letnim Jeremym Meeksie było głośno w 2014 roku, kiedy to mężczyzna został zatrzymany przez policję w Stockton. Jego zdjęcie, tak jak i innych zatrzymanych tego dnia osób, pojawiło się na facebookowym profilu lokalnej policji. Mimo tego, że zazwyczaj na tego typu fotografie nikt nie zwraca uwagi, w tym przypadku było inaczej. Pod portretem Meeksa pojawiły się setki komentarzy od kobiet, które zachwycały się urodą zatrzymanego mężczyzny i twierdziły, że powinien zostać modelem. Warto wspomnieć, że pobyt w areszcie nie był dla Meeksa niczym nowym. W przeszłości mężczyzna spędził bowiem 9 lat w więzieniu. Jego matka twierdziła jednak, że tym razem został on zatrzymany niesłusznie, a policjanci uwzięli się na jego syna, ponieważ ma on tatuaże, które zmyliły policjantów.

Tymczasem trzy lata później okazało się, że internautki sugerujące Meeksowi rozpoczęcie kariery modela miały rację. 30-latek chodził po wybiegach podczas New York Fashion Week. Wziął udział m.in. w pokazie nowej kolekcji Philippa Pleina. Zdjęcia Meeksa w czarnej kurtce z futerkiem oraz czarnych spodniach po raz kolejny stało się hitem internetu. Kariera Meeksa nabrała rozpędu po tym, jak w ubiegłym roku opuścił on zakład karny w północnej Kalifornii. Mężczyzna zgłosił się do agencji modelów Jima Jordana. Jego manager twierdził, że został wręcz zalany ofertami pracy dla swojego klienta. Obecnie Meeks mieszka z żoną i dziećmi w luksusowej rezydencji, jest również właścicielem wartego blisko 120 tysięcy funtów sportowego samochodu.