Pięciokrotny olimpijczyk nie żyje. Jego ciało na dnie basenu znalazły dzieci

O śmierci Stajkovicia informuje m.in. portal salzburg.com. 57-latek w piątek 17 lutego spędzał czas z rodziną na basenie w Landessportzentrum w mieście Hallein, w kraju związkowym Salzburg. Żona Stajkovicia musiała jednak wcześniej wyjść i zostawiła go z dziećmi. Po kilkudziesięciu minutach dzieci zorientowały się, że ktoś znajduje się na dnie basenu. Okazało się, że był to Stajković. Mężczyźnie udzielono pierwszej pomocy, ale nie udało się go uratować. Jak podaje salzburg.com, reanimacja przebiegła bardzo sprawnie, co podkreślono w policyjnym raporcie.

Z medialnych doniesień oraz wstępnych informacji przekazanych przez policję wynika, że Stajković w trakcie pływania doznał niewydolności serca.

Pięciokrotny olimpijczyk

Stajković po raz pierwszy na igrzyska olimpijskie pojechał w 1972 roku. Potem reprezentował swój kraj na olimpiadzie jeszcze cztery razy. Za największe osiągnięcie w jego sportowej karierze można uznać medale – brązowy i srebrny, które zdobył na mistrzostwach Europy w 1981 i 1987 roku.