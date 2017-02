Ludzie świata mody w przesłaniu do Trumpa. „Jestem imigrantem”

Na nagraniu wypowiada się w sumie 81 osób, w tym m.in. dyrektor kreatywna amerykańskiego „Vogue'a” Grace Coddington, projektantka Diane Von Furstenberg i modelka Anja Rubik, która wypowiada się po polsku.

Donalda Trumpa jeszcze przy okazji kampanii prezydenckiej nie popierało większość gwiazd. Nie chcieli go wesprzeć wizerunkowo i odmówili występu na jego uroczystej inauguracji. Kolejne kontrowersje wzbudziła decyzja Donalda Trumpa tuż po zaprzysiężeniu. 27 stycznia podpisał dekret, który ma on na celu ograniczenie napływu do USA imigrantów i uchodźców. Jak mówił prezydent, chce zatrzymać islamskich terrorystów z dala od Stanów Zjednoczonych. Rozporządzenie zakłada także wstrzymanie wydawania wiz obywatelom siedmiu krajów, których większość mieszkańców stanowią muzułmanie. Zgodnie z dekretem przyjmowanie uchodźców z Syrii zostało zawieszone na 120 dni. W tym czasie zostanie ustalone, z jakich krajów uchodźcy stanowią najmniejsze ryzyko. Przyjmowani wyjątkowo będą członkowie mniejszości religijnych, szczególnie chrześcijanie prześladowani w krajach muzułmańskich.