„Katastrofalna awaria silnika”. Samolot spadł na centrum handlowe

Ze wstępnych ustaleń wynika, że czarterowy samolot typu Beechcraft B200 King Air doznał "katastrofalnej awarii silnika" wkrótce po tym, jak wystartował z Essendon Airport – poinformował komisarz Stephen Leane z lokalnej policji. Żadna z osób, które znajdowały się na pokładzie, nie przeżyła wypadku. Do katastrofy doszło krótko przed godziną 9 czasu lokalnego we wtorek. Jak podkreśla policja, nastąpiło to godzinę przed otwarciem centrum, dzięki czemu nie było ofiar na ziemi.

– Na tę chwilę nie mamy informacji, by zginął ktokolwiek, poza pasażerami samolotu – przekazał komisarz Leane. – Patrząc na zniszczenia, można mówić o dużym szczęściu, że nie ucierpiał nikt, kto przebywał na zapleczu centrum handlowego, ani na parkingu; że nawet nikt nie został ranny – relacjonował. Przyczyny katastrofy bada Urząd ds. Bezpieczeństwa Transportu.

Niewielki port lotniczy, z którego wystartował dwusilnikowy Beechcraft B200 King Air, znajduje się około 13 km od centrum Melbourne. Maszyna rozbiła się tuż za końcem pasa startowego. Celem czarterowego lotu była wyspa King Island, znajdująca się w cieśninie Bass oddzielającą Australię od Tasmanii.