Luksusowe apartamenty w miejscu największego na świecie nazistowskiego hotelu nad Bałtykiem

Ośrodek Prora to jedna z największych budowli, jaką kiedykolwiek stworzyli niemieccy naziści. Wypoczywać w nim mogło 20 tys. Niemców, którzy mieli stąd ruszyć na wojnę.Kompleks ośmiu identycznych budynków został zbudowany pomiędzy 1936 a 1939 rokiem na wyspie Rugia nad Bałtykiem jako projekt Kraft durch Freude. Obiekt rozciągający się na długości 4,5 km został zaprojektowany na 20 000 miejsc, nigdy jednak nie został ukończony. – Hitler od samego początku planował, że po wybuchu wojny nie będzie tu już żadnego wypoczynku. Tylko szpital polowy – wyjaśnia Jan Seidler, historyk z Centrum Dokumentacji Prora.

Po 1945 część obiektu wykorzystano na koszary (najpierw Armii Czerwonej, a następnie Narodowej Armii Ludowej NRD), a w 2011 po pracach budowlanych wartości 16 mln euro otwarto tu schronisko młodzieżowe z 96 pokojami i 400 miejscami.

W miejscu nazistowskiego budynku powstaną luksusowe apartamenty. Kompleks został wykupiony przez niemiecką firmę Metropole Marketing, która planuje do 2022 roku stworzyć w tym miejscu hotel oraz apartamenty. Z informacji przedstawiciela firmy kierującej inwestycją wynika, że na niemieckiej wyspie ma powstać blisko 120 5-gwiazdkowych apartamentów o powierzchni od 28 do 100 metrów kwadratowych. Każdy z nich będzie posiadał taras z widokiem na morze. Ceny wahają się od 300 do 580 tysięcy euro. Rzecznik Metrpole Marketing podkreślił, że jest to jedna z największych inwestycji w historii firmy.