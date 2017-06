Niezwykły odrzutowiec Elvisa Presleya na sprzedaż. W środku m.in. pluszowe siedzenia i pozłacane pasy

Fanów króla rock'n'rolla oraz starych samolotów zelektryzowała wiadomość o wystawieniu na aukcję jednego z prywatnych odrzutowców Elvisa Presleya. Muzyk przez wiele lat kolekcjonował samoloty, które zostały przez niego zaprojektowane. dwa z nich: Lisa Marie oraz Hound Dog II zostały wyposażone m.in. w pozłacane pasy bezpieczeństa czy 24-karatowe złocone wstawki przy siedzeniach. Oba odrzutowce zostały wystawione na aukcję, co nie spodobało się władzom muzeum w Graceland, gdzie znajdowały się do tej pory przyciągając tłumy fanów króla rock'n'rolla. Do samolotów, które można zakupić na aukcji dołączył ostatnio kolejny, który dotychczas był atrakcją turystyczną w Roswell International Air Center w Nowym Meksyku. W przeciwieństiwe do Lisy Marie oraz Hound Dog, ten odrzytowiec przez ostatnie 35 lat był własnością prywatną.

Według domu aukcyjnego Lockheed Jetstar pochodzi z 1962 roku i początkowo należał do ojca Elvisa Presleya, Vernona. Wystrój maszyny jest niezwykle ciekawy. Oprócz aksamitnych czerwonych siedzeń wewnątrz znajdują się również złote krany, marmurowe umywalki, a także stary telewizor. Pojazd ma jednak jedną dość dużą wadę - jego silnik nie działa, co oznacza, że jeśli potencjalny nabywca chciałby nim podróżówać, musiałby zainwestować w naprawę cześci sprzętu. Aukcja trwa do soboty 27 maja. Do tej pory zgłosiło się 59 chętnych, którzy chcieliby nabyć samolot należący niegdyś do Presleya. Najwyższa złożona oferta opiewa na kwotę 351 tysięcy dolarów. Osoba, która wygra aukcję otrzyma akt notarialny oraz dokument potiwerdzający autentyczność odrzutowca.