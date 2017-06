Ariana Grande wróci do Manchesteru. Z innymi gwiazdami zagra koncert charytatywny

Koncert charytatywny odbędzie się na stadionie Old Trafford, na którym na co dzień występuje Manchester United. Podczas koncertu będą zbierane pieniądze na rzecz ofiar zamachu terrorystycznego z 22 maja w tym mieście - organizatorzy spodziewają się wpływów na poziomie co najmniej 2 mln funtów, które później mają trafić na zbiórkę „We Love Manchester”. Sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek, 1 czerwca, a za transmisję koncertu będzie odpowiedzialna stacja BBC.

30 maja oficjalnie potwierdzono, że 4 czerwca na scenie oprócz Ariany Grande pojawią się także: Take That, Coldplay, Pharrell Williams, Usher, Katy Perry, Miley Cyrus, Niall Horran oraz Justin Bieber.

Do ataku doszło po koncercie Ariany Grande w Manchester Arenie w poniedziałek 22 maja. Zamachowiec samobójca zidentyfikowany jako 22-letni Brytyjczyk libijskiego pochodzenia Salman Abedi, zdetonował ładunek w tłumie wychodzącym z hali. Śmierć poniosły 22 osoby, a ponad 100 zostało rannych. Po ataku Grande odwołała koncert zaplanowany na 23 maja w Londynie i przerwała tournee, jednak jak przekonywała, chce je szybko wznowić.