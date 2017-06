To nagranie podbija sieć. Policjant tańczy z dziećmi podczas koncertu w Manchesterze

Niedzielny koncert był hołdem dla 22 ofiar zamachu w Manchesterze. W koncercie na stadionie Old Trafford udział wzięli: Robbie Williams, Liam Gallagher, The Black Eyed Peas, zespół Coldplay, Miley Cyrus, Justin Bieber i Mac Miller. Liam Gallagher zagrał z Oasis, a Coldplay zagrał jeden z największych przebojów brytyjskiej muzyki - utwór „Live Forever”. Wspólnie wystąpiła też Miley Cyrus oraz Ariana Grande. Zaśpiewały przebój „Don't Dream It's Over”. Pod koniec show większość wykonawców dołączyła do Airany, aby wykonać jej przebój „One Last Time”. Na sam koniec artystka zaśpiewała „Somewhere over the Rainbow”.

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać funkcjonariusza brytyjskiej policji, który trzymając za ręce najmłodsze dzieci, tańczy wraz z nimi do piosenki Justina Biebera pt. „Sorry”. Internauci z wielkim wzruszeniem komentują zachowanie policjanta.

Media brytyjskie podają, że zebrana suma przekracza 2 miliony funtów. Kwota dodana została do specjalnego funduszu brytyjskiego Czerwonego Krzyża, przeznaczonego na pomoc ofiarom zamachu. Tym samym całkowita suma wzrosła do 10 milionów funtów.