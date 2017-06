„Nikt by tego nie przeżył”. Putin zwierza się Oliverowi Stone'owi w dokumencie, jakiego jeszcze nie było

Showtime tytułem serii nawiązuje do znanego wywiadu z lat 70., kiedy to w ogniu pytań Davida Frosta znalazł się Richard Nixon. Po 40 latach w podobnej formule – czteroczęściowego wywiadu, stanęli naprzeciwko siebie legenda kina – Oliver Stone i jeden z najpotężniejszych przywódców, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków – Władimir Putin.

Od kilku dni stacja publikuje na YouTube zapowiedzi „The Putin Interviews”, z których możemy dowiedzieć się, że reżyser rozmawia z władcą Kremla m.in. o NATO, Edwardzie Snowdenie czy przeszłości polityka, który przez lata służył w KGB. Widzowie towarzyszą Putinowi w codziennych obowiązkach – na Kremlu, w drodze na oficjalne spotkania, czy podczas wizyty u drużyny hokeistów.

Stone spotykał się z Putinem na przestrzeni dwóch lat kilkakrotnie – materiał, który powstał, jest wycinkiem z 36 godzin nagrań. Już po pierwszych zapowiedziach widać, że będziemy mieli do czynienia z niezwykłym dokumentem, a cały cykl zapowiadany jest jako najbardziej szczegółowy portret Putina, jaki kiedykolwiek powstał przy udziale zachodniego twórcy.

„Nikt by nie przeżył”

Przed premierą atmosferę podgrzewają udostępnione na YouTube fragmenty. W jednej z zapowiedzi pada pytanie, czy zdaniem Putina w przypadku „gorącego konfliktu” Stany Zjednoczone byłyby dominującą stroną. Prezydent Rosji z nieprzejednaną miną odpowiada: „Myślę, że nikt by nie przeżył”. W innej scenie Stone towarzyszy Putinowi w samochodzie - prezydent osobiście prowadzi mercedesa. Pada pytanie: „Jako były agent KGB w każdym calu musisz nienawidzić to, co zrobił Snowden?”. Polityk odpowiada: „Nie, absolutnie nie. Snowden nie jest zdrajcą. Nie zdradził interesów swojego kraju. Nie przekazał innym państwom żadnych informacji, które przyniosłyby szkodę jego narodowi. Wszystko co robi, robi publicznie”. Trudnych pytań jest więcej – w innej scenie widzimy, jak władca Kremla pytany jest wprost, „dlaczego zhakował amerykańskie wybory”. Jaka jest odpowiedź Putina? Na razie nie wiemy, widać jedynie dwuznaczny uśmiech byłego agenta KGB.

O tym, czy wybitnemu reżyserowi udało się uchylić rąbek tajemnicy jednego z najbardziej kontrowersyjnych polityków, dowiemy się już 12 czerwca.