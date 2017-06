Pierwszy komentarz premier Theresy May. Padła ważna deklaracja

Lider brytyjskiej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał premier Theresę May do rezygnacji, podkreślając, że wyborcy chcieli dostać „nadzieję na przyszłość”, a kampania wyborcza May była „katastrofalna”. – Powinna ustąpić i zrobić miejsce dla rządu, który byłby prawdziwym przedstawicielem narodu – dodał Corbyn, który obronił swój mandat w Londynie, zdobywając 73 proc. głosów.

Do krytycznych słów Theresa May odniosła się w piątek rano. Podkreśliła, że jeśli Partia Konserwatywna uzyskała największą liczbę głosów i mandatów, to głównym zadaniem będzie „zadbanie o okres stabilności”. Stwierdziła również, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska. – Trwa liczenie głosów i wkrótce dowiemy się, jak wygląda sytuacja – skomentowała. May otrzymała blisko 65 procent wszystkich głosów i dzięki temu obroniła swój mandat w Maidenhead.

Jak podaje BBC, Theresa May ma wygłosić przemówienie o godz. 10:00 czasu lokalnego. Z informacji podawanych przez agencję Reutera wynika, że Partia Konserwatywna straciła już szansę na samodzielną większość. Po przeliczeniu głosów z 633 okręgów torysi mają 308 mandatów.