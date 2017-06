„Pływające cele zostały wykryte i trafione”. Korea Płn. chwali się kolejnymi testami rakiet

Portal USA Today podaje, że rakiety ziemia-woda przeznaczone do niszczenia wrogich okrętów to już czwarty typ nowych pocisków, których udanymi testami chwali się północnokoreański reżim. KCNA podała, że podobnie jak to często miało miejsce w przypadku poprzednich prób uzbrojenia, testy osobiście nadzorował Kim Dzong Un. „Pociski manewrujące nowego typu stanowią potężne narzędzie umożliwiające atak na każdego wroga i jego okręty wojenne” – obwieściła reżimowa agencja. W komunikacie podano, że mogą one zostać użyte przez Pjongjang „w każdej chwili”.

Sąsiedzi w Korei Południowej przekazali, że pociski wystrzelono na odległość około 200 kilometrów, a testy odbyły się na wodach między Półwyspem Koreańskim a Japonią. Na tym samym obszarze przebywały wcześniej amerykańskie lotniskowce USS Carl Vinson i USS Ronald Reagan, które brały udział w zakończonych na początku tego tygodnia wspólnych ćwiczeniach z marynarką wojenną Korei Południowej.

Kolejny test uzbrojenia to nowe wyzwanie dla Korei Południowej i jej nowo wybranego prezydenta. Wojskowi uważają, że w ten sposóbKim Dzong Una daje sygnał, że jest w stanie zaatakować lotniskowce i okręty wojenne. Zdaniem rzecznika MON Korei Płd., demonstrując nowe rakiety, Kim Dzong Un stara się „wzmocnić swoją pozycję w relacjach z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi”.