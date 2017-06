„To skandal na światową skalę”. Vivienne Westwood w ostrym przesłaniu do polskich władz

Podczas targów mody w berlinie brytyjska projektantka zaangażowana w działalność na rzecz ochrony przyrody została przez polskie dziennikarki poproszona o komentarz na temat wycinki Puszczy Białowieskiej. Wcześniej została jej przedstawiona pokrótce sytuacja – jak wskazują słowa projektantki, z wyraźnym wskazaniem na winę polskiego rządu.

– Białowieża. Własnie po raz pierwszy usłyszałam nazwę tego wspaniałego lasu. Polski rząd wycina go, nie dba o drzewa, nie dba o ludzi... to skandal na skalę światową. To odrażające. To zabijanie, to destrukcja. Musimy ocalić świat, ocalić ludzi. To, co robicie, jest złe. Drzewa ratują życie, jeśli wytniecie drzewa wszyscy zginiemy – mówi na filmie opublikowanym przez Elle Polska Vivienne Westwood.

Wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej budzi wiele kontrowersji i stała się przedmiotem sporu miedzy Polską i Komisją Europejską. Przeciwko prowadzonym w puszczy pracom protestują ekolodzy. Przedstawiciele Greenpeace Polska oraz Dzikiej Polski od końca maja blokowali ciężki sprzęt, powstrzymując tym samym wycinkę. W czwartek 8 czerwca poinformowano, że policja siłą usunęła aktywistów, ale obrońcy puszczy nadal kontynuują protest.