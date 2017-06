Amunicja fosforowa użyta przeciw islamistom? W sieci pojawiły się nagrania

Według opisów filmów zamieszczonych na portal YouTube, to siły koalicji międzynarodowej kierowanej przez Stany Zjednoczone Ameryki dokonały bombardowania Ar-Rakki – stolicy samozwańczego kalifatu. Nie sposób jednak potwierdzić tych informacji.

Amunicja fosforowa

Na nagraniach widać pociski, które rozpryskują się i pozostawiają charakterystyczne dla amunicji fosforowej ślady. Pociski z białym fosforem stosowane są do konstruowania amunicji zapalającej czy rac sygnalizacyjnych, gdyż substancja jest wyjątkowo łatwopalna. Stosowanie amunicji fosforowej jest uznawane za kontrowersyjne ze względu na fakt, iż poza poparzeniami, powoduje on również ciężkie zatrucia. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi 0,1 grama, a w razie styczności ze skórą, może on tą drogą dostawać się do organizmu. Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych wyraźnie zabrania stosowania amunicji fosforawej w obszarach, gdzie mogą przebywać cywile.

Bitwa o Ar-Rakkę

Ofensywa, której celem jest odbicie Ar-Rakki z rąk islamistów rozpoczęła się 6 listopada 2016 roku. Oddziały Demokratycznych Sił Syryjskich (SDF - red.) wspierane na lądzie przez m.in. bojowników kurdyjskich i międzynarodową koalicję z powietrza starają się wyprzeć bojowników Państwa Islamskiego z ich ostatniej znaczącej twierdzy na terytorium Syrii. Zdobycie Ar-Rakki będzie miało również znaczenie prestiżowe oraz propagandowe. W kwietniu w trakcie ofensywy udało się wyzwolić strategiczne miasto Al-Tabqa, które leży kilkadziesiąt kilometrów od Ar-Rakki.