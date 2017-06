Walki o Ar-Rakkę zagrażają 40 tys. dzieci. UNICEF wzywa do zapewnienia bezpiecznej ucieczki cywilom

Dyrektor UNICEFU ds. Bliskiego Wschodu Geert Cappelaere poinformował, że w ekstremalnie niebezpiecznych warunkach w Ar-Rakce żyje obecnie aż około 40 tysięcy dzieci. Szacuje się, że w schronieniach tymczasowych oraz obozach dla uchodźców w Ar-Rakce i okolicach mieszka około 80 tysięcy dzieci.

Organizacja zwraca uwagę na to, że szpitale oraz szkoły są narażone na ataki stron konfliktu. Samo miasto Ar-Rakka pozostaje w znacznym stopniu odcięte od międzynarodowej pomocy.

UNICEF apeluje do wszystkich stron konfliktu o zapewnienie bezpiecznej drogi ucieczki tym, którzy chcą opuścić oblężone miasto. Już od jakiegoś czasu organizacje zwracają uwagę na to, że Daesh nie pozwala na ewakuację cywilów, zmusza ich do walki i karze tych, którzy chcą uciec.

6 listopada 2016 r. arabsko-kurdyjskie Syryjskie Siły Demokratyczne poinformowały o rozpoczęciu operacji wyzwalania miasta z rąk bojowników samozwańczego Państwa Islamskiego. Oblężenie miasta opanowanego przez Państwo Islamskie wspiera armia amerykańska, która prowadzi naloty na pozycje dżihadystów. Siłami USA przeznaczonymi do walki z Daesh w Iraku i Syrii (tzn. do wyzwolenia Ar-Rakki oraz w równoczesnej bitwie z Daesh o Mosul) dowodzi gen. Stephen Townsend.