Największe hotele odmówiły noclegu Trumpowi. Z pomocą przyszedł Senat

Prezydent w USA będzie przebywał w Niemczech w dniach 7 i 8 lipca w ramach szczytu G20. Na ten czas potrzebnych jest około 9 tys. miejsc hotelowych, by przenocować wszystkich członków delegacji, którzy przyjadą w dniach 6-9 lipca do Hamburga. Z tego też powodu luksusowe hotele w mieście przeżywają prawdziwe oblężenie. Już w kwietniu „Hamburger Abendblatt” informował, że miejsca nie znalazł m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych. Wówczas media pisały o odmowie w jednym z luksusowych hoteli, ale niespełna miesiąc przed szczytem okazało się, że to nie był koniec problemów administracji Trumpa.

O nowych perypetiach z noclegiem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych donosi „Bild Zeitung”. Informuje on, że po bezskutecznych próbach znalezienia miejsca dla Donalda Trumpa, z pomocą przyszedł dopiero hamburski senat. Prezydentowi wynajęto gościnną willę położoną w centrum miasta nad jeziorem Alster. Media spekulują, że miejsce zostało wstępnie zaakceptowane przez amerykańskie służby. W miniony czwartek w Niemczech sprawdzały one osobiście stopień bezpieczeństwa willi. W przeszłości gościli w niej m.in księżna Diana czy Henry Kissinger.