Zmarł restaurator uznawany za twórcę pizzy hawajskiej

Sotirios Panopoulos zmarł w szpitalu w Londynie, w kanadyjskiej prowincji Ontario. Media informują, że tuż przed śmiercią obchodził 50. rocznicę ślubu ze swoją żoną, Christiną.

W lutym br. w telewizji BBC Sotirios Panopoulos opowiadał, jak wpadł na pomysł dodania do pizzy ananasa. Mężczyzna w 1952 wyemigrował do Kanady z Grecji i wraz ze swoimi braćmi udało im się otworzyć kilka dobrze prosperujących restauracji, m.in. Satellite Restaurant w Chatham.

Okazało się, że pizza z ananasem nazwana "hawajską" na tyle spodobała się klientom w Chatham, że została wprowadzona do menu na stałe. Zaznaczył, że wówczas dodatki na pizzy ograniczały się do słonych pieczarek, bekonu i pepperoni. Panopoulos przyznał na antenie BBC, że został zasypany pytaniami o to, czy to on jest twórcą pizzy z ananasem po tym, jak prezydent Islandii Guoni Johannesson wyraził swoją dezaprobatę dla tej wersji włoskiego dania, sugerując nawet, że powinna ona być zakazana.