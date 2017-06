Lider La République En Marche: Wynik determinuje nas do dalszego działania

– Dotychczasowe wyniki mówią jasno - to, czego od czasu wyboru na stanowisko prezydenta Francji z ramienia La Republique En Marche dokonał jej założyciel Emmanuel Macron, musi być kontynuowane. Wyniki dzisiejszej tury wyborów parlamentarnych determinują nas do dalszych działań, aby podołać wszelkim wyzwaniom, które staną przed nami w przyszłych latach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, jakim nas obdarzyliście – podkreśliła Catherine Barbaroux. Lider podkreśliła, że bez względu na różnice gratuluje wszystkim partią kampanii parlamentarnej, a tym, którzy nie wystartują w drugiej turze życzyła wszystkiego dobrego. – Dziś nie możemy niczego brać za pewnik. Różnice są niewielkie, co oznacza, że musimy kontynuować nasze starania – podkreśliła.

W niedzielę 11 czerwca Francuzi wybierali 577 członków Zgromadzenia Narodowego. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji zwyciężyła partia Emmanuela Macrona Republique en Marche (LREM) – wynika z sondaży exit poll. Szacunki wskazują, że uzyska ona około 30 procent głosów.