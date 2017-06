Kolejna porażka antysystemowców w Europie

Wyniki exit polls pierwszej tury wyborów samorządowych we Włoszech zostały uznane za porażkę antysystemowego Ruchu 5 Gwiazd – kandydaci partii nie weszli do drugiej tury głosowań na burmistrzów w większości włoskich miast. Najdotkliwiej formacja odczuła to w Genui – rodzinnym mieście lidera Ruchu 5 Gwiazd, komika Beppe Grillo. Włosi wybierali spośród kandydatów na burmistrzów w 1004 miastach i miasteczkach. W większości z nich do II tury, która odbędzie się 25 czerwca weszli kandydaci centroprawicy oraz centrolewicy.

Ruch 5 Gwiazd prowadził kampanię samorządową m.in. pod hasłem konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie członkostwa Włoch w strefie euro oraz NATO. W ogólnonarodowych badaniach popularności formacja ma poparcie niewiele mniejszej od rządzącej centrolewicy, jednak nie udało się go przełożyć na poziom lokalny.

Zdaniem komentatorów, wyniki wyborów lokalnych są nadzieją dla rządzącej Partii Demokratycznej oraz prawicowej Forza Italia, na sprzeciwie wobec których, poparcie zbudował Ruch 5 Gwiazd. Wybory parlamentarne mogą odbyć się we Włoszech jesienią tego roku, gdyż główne partie porozumiały się w sprawie zmian w Ordynacji wyborczej.

Ruchy antysystemowe oraz antyeuropejskiej w tym roku poniosły już porażki podczas wyborów: w Holandii (Partia Wolności Gerda Wildersa zdobyła mniej mandatów niż miała - red.), Francji (Marine Le Pen przegrała w drugiej turze wyścig o prezydenturę, a reprezentacja w parlamencie będzie trzecią co do liczebności, znacząca mniejsze niż prezydencka Republique en Marche - red.), w Austrii (w powtórzonych wyborach kandydat skrajnej prawicy przegrał - red.). Ponadto, sondaże przed jesiennymi wyborami w Niemczech antysystemowa AfD, według sondaży, moze liczyć na znacznie mniejsze poparcie niż CDU-CSU czy socjalisci.