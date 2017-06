Alarmujące badania naukowców. Co trzeci człowiek na ziemi cierpi z powodu nadwagi

Największa ilość dzieci oraz nastolatków, którzy mają problemy ze swoją wagą jest w Stanach Zjednoczonych. Nadwaga lub otyłość została zdiagnozowana u 13 proc. młodych Amerykanów. Liderem wśród krajów o największej ilości otyłych dorosłych jest z kolei Egipt. Problemy z wagą zostały wykryte u 35 proc. obywateli. Problem z otyłością mają również Chiny oraz Indie.

Naukowcy ostrzegają, że społeczeństwa są coraz grubsze. Obecnie blisko 2,2 miliarda ludzi zostało zaklasyfikowanych jako otyli lub mający problemy z nadwagą. Ponadto, blisko 40 proc. z pozostalych 4,5 miliona ludzi na ma ogromne szanse na to, aby w przypadku braku zmiany stylu życia, cierpieć z powodu swojej wagi. Wyniki badań Global Burden of Disease, które gromadzą informacje dotyczące blisko 300 chorób, rodzajów wypadków i czynników ryzyka, które przyczyniają się do wcześniejszej śmierci są alarmujące. Od 1980 roku liczba osób z nadwagą wzrosła niemal dwukrotnie. Problem dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn i jest obserwowany w każdej grupie wiekowej.

Naukowcy alarmują, że sytuacja staje się coraz bardziej poważna, ponieważ osoby mające problemy z wagą są w znacznie większym stopniu narażone na problemy z sercem, układem krążenia oraz cukrzycą. Dr Christopher Murray z Instytutu Zdrowia Medycznego z Uniwersytety w Waszyngtonie ostrzega, że nadwaga czy otyłość to najpoważniejsze obecnie problemy zdrowia publicznego. – Przez ostatnich dziesięć lat próbowano wielu sposobów, aby odchudzić nasze społeczeństwa, ale wydaje się, że nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów – podkreślił.

Zdaniem ekspertów główną przyczyną problemów z wagą jest przede wszystkim siędzący tryb życia. – Dorośli spędzają większość czasu w pracy, a dzieci po szkole zamiast uprawiać sport coraz częściej spędzają wolny czas przy komputerze. Ponadto, fast foody i niezdrowe jedzenie pełne cukru, tłuszczów oraz soli sprawiają, że nasza waga rośnie. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich lat to właśnie osoby otyłe najczęściej zapadały na poważne choroby serca czy układu krążenia. To również one miały wielokrotnie cześciej niż szczupli problemy z podwyższonym ciśnieniem krwi, cholesterolem oraz poziomem cukru we krwi. Jeśli szybko czegoś nie zrobimy, za 20 czy 30 lat będziemy mieć ogromną ilość osób z nadwagą, które będą wymagały kosztownego i specjalistycznego leczenia – wyjaśnił naukowiec.