Sztokholm. Van staranował grupę pojazdów. Policja podejrzewa, że kierowca zrobił to celowo

We wtorek 13 czerwca nieopodal Zamku Królewskiego w Sztokholmie doszło do groźnego zdarzenia. Rozpędzony samochód dostawczy firmy kurierskiej Tjuvgods.se z dużą prędkością staranował kilka taksówek, stojących na ulicy Gotgatan, jednej z najdłuższych w ścisłym centrum stolicy Szwecji. Po dojechaniu do ulicy Bondegatan, wóz został porzucony. Uciekającego kierowcę zatrzymano kilka przecznic dalej.

Szwedzka policja potwierdziła, że van, którego użyto do staranowania samochodów, został skradziony tego samego dnia rano. Należał do firmy trudniącej się wyszukiwaniem ofert pracy dla byłych więźniów i narkomanów. Jak przekazał rzecznik policji Anders Bryngelsson, na miejscu zdarzenia nadal trwa śledztwo, mające ustalić dokładny przebieg zdarzenia. W areszcie badane są motywy sprawcy.

Jak donoszą szwedzkie media, mężczyzna podejrzewany jest o zamiar rozjechania skradzionym samochodem innej osoby, której danych policja jak dotąd nie upubliczniła. Ratownicy medyczni jak dotąd podali informację o jednej osobie rannej w zdarzeniu. To kierowca taksówki. Nie wiadomo, jak poważne są jego obrażenia. Policja poinformowała, że całe wydarzenie nie nosi znamion zamachu terrorystycznego. Mimo wszystko na miejsce zdarzenia wysłany został skład saperów i antyterrorystów.