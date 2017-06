Erdogan: Na Katar wydano wyrok śmierci. To niezgodne z islamskimi wartościami

– W sprawie Kataru popełniany jest ogromny błąd. Izolowanie kraju we wszystkich sferach jest nieludzkie i stoi w sprzeczności z islamskimi wartościami. To wszystko wygląda tak, jakby na Katar wydano wyrok śmierci – mówił podczas wystąpienia w Ankarze prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Stwierdził również, że metody, jakie zastosowali sąsiedzi Kataru z Zatoki Perskiej, są nie do zaakceptowania.

Erdogan podczas przemówienia przed tureckimi parlamentarzystami odrzucił wszystkie zarzuty kierowane wobec Kataru. Podkreślił przy tym, że Katar „przyjął najbardziej zdecydowane stanowisko” wobec tzw. Państwa Islamskiego. Prezydent Turcji nie skrytykował bezpośrednio Arabii Saudyjskiej, od której wszystko się zaczęło, ale w swojej wypowiedzi wtrącił, że saudyjski król Salman, jako „mąż stanu Zatoki Perskiej”, powinien „rozwiązać tę sprawę i w ten sposób pokazać swoje przywództwo”.

Kryzys na Bliskim Wschodzie

5 czerwca Arabia Saudyjska zerwała stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem, oskarżając ten kraj o wspieranie terrorystów i Iranu. Do sankcji Arabii przyłączyły się: Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Jemen, Libia oraz Malediwy, które tego samego dnia także zerwały stosunki dyplomatyczne z Katarem. Dodatkowo zawieszono wymianę transportową z Katarem, zarówno drogą morską, jak i lądową, zablokowano także połączenia lotnicze tego kraju. Rezydentom i turystom z Kataru przebywającym na trenie sąsiednich krajów dano dwa tygodnie na ich opuszczenie.