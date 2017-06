Sekretarz stanu USA: Relacje z Rosją na historycznie najniższym poziomie

Rex Tillerson spotkał się we wtorek z Komisją Spraw Zagranicznych Senatu USA, a jednym z omawianych tematów były sankcje nałożone na Rosję. W najbliższych tygodniach zapadną decyzje w ich sprawie, przy czym Tillerson zastrzegł, że prezydent Donald Trump nie chce zrobić niczego, co mogłoby „jeszcze bardziej podgrzać” relację z Rosją. Jednocześnie Tillerson wskazał, że na razie nie chce zaprzepaścić możliwości na utrzymanie „jakichkolwiek kanałów komunikacji” z Moskwą, a mogłoby do tego dojść po ostrym stanowisku Stanów.

– Pracujemy na kilku obszarach, które wciąż pozostają otwarte, nie chcemy ich zamykać wprowadzając coś nowego. Chcemy przywrócić, czy też odbudować, coś w rodzaju roboczych relacji z Rosją, to byłoby korzystne dla Stanów Zjednoczonych – powiedział Tillerson. – Relacje USA z Rosją są obecnie na historycznie najniższym poziomie – dodał.

Jako płaszczyzny, na których Stany i Federacja Rosyjska mogą współpracować, Tillerson podał kwestię wspólnej operacji w Syrii, a także walki z terroryzmem na Bliskim Wschodzie.