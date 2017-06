Pożar wieżowca w Londynie. Wśród poszkodowanych jest polska rodzina

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. Wielu świadków twierdziło, że w środku budynku obecni byli ludzie, których widać było przez okna. Na chwilę obecną brytyjskie służby poinformowały o sześciu ofiarach śmiertelnych. Ponadto, 74 osoby zostały przewiezione do szpitali. Z informacji lekarzy wynika, że 20 pacjentów znajduje się w stanie krytycznym.

– Londyńskie pogotowie potwierdziło w oświadczeniu, że do pięciu szpitali zostało przetransportowanych ponad 70 ofiar pożaru. To bardzo smutne, ale muszę potwierdzić, że liczba ofiar śmiertelnych będzie znaczna. Ściśle współpracujemy z naszymi kolegami z policji i pogotowia ratunkowego w Londynie, aby doprowadzić do tego, by sytuacja była pod naszą kontrolą. Dalsze informacje zostaną podane wkrótce, w tym istotne dla tych, których bliscy przebywali w budynku – stwierdziła Dany Cotton, szefowa londyńskiej straży pożarnej.

Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało na swoim profilu na Twitterze, że wśród poszkodowanych w pożarze Grenfell Tower jest polska rodzina. Według portalu Anglia Today, rodzina przebywa obecnie w szpitalu, a ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ponadto, resort poinformował, że na bieżąco jest prowadzona weryfikacja doenisień i zgłoszeń o innych obywatelach, którzy mogli ucierpieć w wyniku zdarzenia.

Na chwilę obecną jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o przyczynach pożaru. Brytyjskie media podają, że grupa mieszkańców od 2013 roku ostrzegała przed poważnym zagrożeniem pożarowym w Greenfell Tower. Miało wówczas dojść do awarii prądu, która także niemal nie skończyła się pożarem. W 2016 roku przeprowadzono remont elewacji budynku. Władze obszarów administracyjnych przekazały mediom, że dokładna przyczyna tragedii zostanie zbadana po tym, jak sytuacja zostanie opanowana, jednak teraz najważniejsze jest sprawne przeprowadzenie akcji ratunkowej.