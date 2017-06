Ofiary zamachów w Europie to mniej niż 0,7 proc. tych, którzy zginęli w wypadkach drogowych

Od 1970 roku terroryści w ponad 130 tys. zamachów na całym świecie zabili ponad 350 tysięcy osób. Liczba ofiar stale rośnie. W 2013 r. było ich 22 tysięcy, w 2014 r. 43 tysięcy, zaś w ubiegłym roku 38 tysięcy. Ogromny wpływ na to mają krwawy konflikt w Syrii oraz wojna na wschodzie Ukrainy.

Z informacji portalu Ciekawe Liczby wynika, że liczba ofiar ataków terrorystycznych, do których doszło w Europie, to zaledwie 0,7 procent tych, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków drogowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jak podaje Komisja Europejska, w samym 2015 roku w wyniku wypadków drogowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej zginęło 26 100 osób. Rok później odsetek ten spadł do 25 tysięcy ofiar.

Najbardziej krwawym rokiem pod względem ataków terrorystycznych w Europie był 1988 kiedy to zginęło 440 osób. Jednak w porównaniu z latami 2012-2014 w 2015 roku odnotowano znaczący wzrost ofiar zamachów. W 2016 roku liczba osób, które zginęły w wyniku ataków terrorystcznych spadła. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż sprawcami wszystkich zamachów w tym okresie byli dżihadyści związani z tzw. Państwem Islamskim lub inni ekstremiści islamscy.