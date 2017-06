Tusk chce, by KE złagodziła stanowisko ws. migracji i relokacji uchodźców

Dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała, że Tusk będzie naciskał na Komisję Europejską w celu poprawienia jej propozycji odnośnie programu relokacji uchodźców. Jego wnioski do reformy systemu azylowego dotyczą złagodzenia twardego stanowiska KE dotyczącego stałego, przymusowego mechanizmu rozdziału uchodźców, który miałby być uruchamiany w przypadku kolejnych kryzysów migracyjnych. Każde zmiany wprowadzone do obecnie forsowanych pomysłów byłyby korzystne dla Polski i Węgier, które konsekwentnie odmawiają udziału w programie relokacji migrantów.

– Chodzi o zaproponowanie takiej formuły, która by wszystkim bardziej odpowiadała. Rozumiem, że jest to wezwanie KE, żeby złożyła poprawki do własnego projektu albo żeby w ogóle go wycofała, bo jest ona obecnie trudna do przyjęcia – miał powiedzieć dziennikarce RMF unijny dyplomata. Jak na razie nie zaproponowano konkretnej daty zawarcia porozumienia w omawianej kwestii. – Prawdopodobnie wyznaczona zostanie data do grudnia 2017 – przewiduje rozmówca RMF FM. Dodaje, że możliwe jest przegłosowanie stosownych ustaleń przy sprzeciwie Węgier i Polski. Państwa Unii Europejskiej mogą być znudzone bezowocnym szukaniem kompromisu w tej kwestii.