Zamachowiec, który strzelał do senatorów w Virginii, działał z motywów politycznych. Znamy jego personalia

James T. Hodgkinson to 66-latek z Belleville w stanie Illinois. Za pośrednictwem internetu mocno angażował się w bieżące spory politycznie i był zdecydowanym przeciwnikiem Partii Republikańskiej oraz prezydenta Donalda Trumpa, którego nazywał „zdrajcą”. Dziennikarze, którzy prześledzili jego działalność w mediach społecznościowych, nie mają wątpliwości, że to właśnie radykalizm polityczny Hodgkinsona krył się za jego środowym atakiem na polityków w Virginii. Prezydent Trump ogłosił, że postrzelony przez ochroniarzy 66-latek zmarł w w szpitalu.

Strzelanina w Alexandrii

W środę 14 czerwca w amerykańskim stanie Virginia w miejscowości Alexandria doszło do strzelaniny, w wyniku której co najmniej 5 osób zostało rannych. Wśród ofiar jest republikański kongresmen Steve Scalise. Polityk pełni w Izbie Reprezentantów funkcję tzw. whipa, czyli osoby, która dba o partyjną dyscyplinę. W wyniku strzelaniny został ranny w biodro i w ciężkim stanie przetransportowano go helikopterem do szpitala. Postrzelonych zostało też 2 pracowników służb ochrony Kongresu, pracownik biura politycznego jednego z kongresmanów i lobbysta.

Senatorski baseball

Do zdarzenia doszło podczas treningu drużyny baseballa amerykańskich senatorów. Świadkowie relacjonowali w rozmowie z CNN, że słyszeli kilkanaście strzałów. Jak podkreślił republikanin Mo Brooks, gdyby na boisku nie było agentów ochrony, doszłoby do „masakry”. Świadkowie mówią, że zanim rozpoczęła się strzelanina, napastnik pytał polityków, czy są republikanami, czy demokratami.

Reakcja Trumpa

Prezydent Donald Trump wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że zarówno on, jak i wiceprezydent Mike Pence na bieżąco monitorują sytuację w Virginii. Amerykański przywódca złożył również kondolencje rodzinom ofiar zapewniając, że będzie się modlił za wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku strzelaniny.