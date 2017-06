Strzelanina w San Francisco. Nie żyją co najmniej dwie osoby

Do strzelaniny doszło około godz. 9 czasu lokalnego, w budynku należącym do firmy kurierskiej UPS. Pracownik UPS zaczął tam strzelać, zabijając dwie osoby. Nie wiadomo ile osób postrzelił napastnik. Jak przekazał rzecznik UPS, mężczyzna próbował później popełnić samobójstwo, ale nie podał szczegółowych informacji.

Sprawca ataku został pojmany, jednak z powodu ran jakie odniósł (nie poinformowano jakich – red.), został przewieziony do policyjnego szpitala. Co najmniej cztery ranione przez niego osoby trafiły natomiast do szpitala Priscilli Chan i Marka Zuckerberga w San Francisco, rzecznik placówki nie przekazał mediom informacji na temat ich stanu.

Na miejscu wciąż trwa akcja policji, która zabezpiecza cały teren budynku i szuka innych, ewentualnych ofiar.

Strzelanina w Alexandrii

Tego samego dnia, 14 czerwca, w amerykańskim stanie Virginia w miejscowości Alexandria doszło do strzelaniny, w wyniku której co najmniej 5 osób zostało rannych. Wśród ofiar jest republikański kongresmen Steve Scalise.