Polityk zaatakowana na ulicy Paryża. Po utracie przytomności trafiła do szpitala

Nathalie Kosciusko-Morizet startuje w II turze wyborów parlamentarnych we Francji z 2 okręgu w Paryżu. W trakcie przedwyborczego wiecu została zaatakowana przez przechodnia bądź uczestnika marszu w V Dzielnicy, z którym wcześniej, zdaniem świadków, żywo dyskutowała. Natychmiast po zdarzeniu została przetransportowana do szpitala, a służby wszczęły w tej sprawie śledztwo. W reakcji na sytuację, jej kontrkandydat za pośrednictwem Twittera złożył życzenia jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Kim jest Nathalie Kosciusko-Morizet

Polityk w latach 2010-2012 była ministrem ekologii, zrównoważonego rozwoju i transportu w rządzie Francoisa Fillona. Od 2012 roku zasiadała w Zgromadzeniu Narodowym. W 2016 roku Kosciusko-Morizon wystartowała w prawyborach prezydenckich swojej partii, ale wynik 2,6 proc. głosów nie dał jej szans, by zostać oficjalnym kandydatem prawicy. Został nim jej były przełożony – Francois Fillon. Kosciusko-Morizon w 2014 roku weszła do II tury wyborów na mera Paryża, jednak przegrała z Anne Hidalgo reprezentującą Partię Socjalistyczną.

Brzmiące polsko nazwisko nie jest przypadkiem. Polityk jest potomkinią brata Tadeusza Kościuszki.