Gdy rodzice odbierali dzieci, doszło do wybuchu. Co najmniej 7 osób nie żyje

Do tragedii doszło około godziny 16:50 czasu lokalnego (około 11 w Polsce) w porze, gdy rodzice odbierali dzieci. Lokalna gazeta Xiandaikuaibao podaje, że najprawdopodobniej doszło do eksplozji butli za gazem, która używana była do gotowania w przedszkolnej stołówce.

W mediach pojawiają się sprzeczne informacje na temat ofiar, jednak prawdopodobnie nie żyje co najmniej 7 osób, a 60 zostało rannych. Do mediów społecznościowych trafiły dramatyczne zdjęcia i nagrania pokazujące zakrwawione ofiary i ogromny chaos, do którego doszło po wybuchu.