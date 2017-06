Kontrowersyjna decyzja Franciszka. Zwolennik aborcji wybrany do Papieskiej Akademii Życia

– Nie jest jasnym, czy płód jest tym samym, co dorosły człowiek, a co za tym idzie – nie wiadomo, czy zasługuje na takie samo traktowanie – to zdanie wygłoszone przez Biggara przywołuje „Catholic Herald” w tekście poświęconym jego powołaniu przez papieża Franciszka na jednego z 45 nowych członków Papieskiej Akademii Życia.

Oksfordzki profesor znany jest tego, że popiera legalną aborcję do 18 tygodnia życia płodu. W dialogu z inny filozofem, Peterem Singerem, opublikowanym na łamach „Standpoint magazine”, Biggar powiedział: „Nalegałbym, żeby cezurą dla aborcji ustanowić 18 tydzień po poczęcia, który to jest najwcześniejszym momentem, w którym można mówić o jakiejkolwiek aktywności mózgu, a co za tym idzie, o świadomości”. Jego powołanie do Papieskiej Akademii Życia wywołało niemałe kontrowersje. Oficjalnie Kościół nie dopuszcza bowiem mowy o jakimkolwiek „kompromisie aborcyjnym” i uznaje pełną ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Watykan 13 czerwca opublikował listę 45 nowo mianowanych przez papieża osób, pochodzących z 27 krajów. Wśród nich znalazła się też Polka Alicja Grześkowiak, była marszałek Senatu RP.