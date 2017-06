Posłanka PiS o podobieństwie Tuska i Putina. „Ten sam stalowy wzrok, ta sama sylwetka”

Zdaniem posłanki PiS szefa Rady Europejskiej i prezydenta Rosji łączą nie tylko przekonania, ale i fizyczne podobieństwo. Krystyna Pawłowicz swoimi obserwacjami na ten temat podzieliła się na Facebooku. „Tusk i Putin - ten sam stalowy, zimny wzrok, fałszywa twarz, ta sama sylwetka, to samo udawanie wysportowanego macho” – wyliczyła polityk. Na fizyczności się jednak nie skończyło, bowiem jej zdaniem obu panów łączy także stosunek do Polski i Niemiec. „Ta sama mordercza nienawiść do Polski. Ta sama interesowna miłość do Niemców” – zakończyła podsumowanie Pawłowicz.

W ostatnim czasie o Donaldzie Tusku stało się znów głośno za sprawą jego krytycznego komentarza na temat wystąpienia premier Beaty Szydło w Auschwitz. Dodatkowo dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała, że przewodniczący Rady Europejskiej przygotował własny projekt wniosków ws. migracji, który ma być korzystny dla Polski.